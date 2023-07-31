مجلس الوزراء يتخذ قراراً بشأن تخفيض فاتورة رواتب الموظفين

أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين الموافق 31/7/2023، مجموعة من القرارات الجديدة من بينها ما يتعلق بتخفيض رواتب الموظفين.

وقرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، تخفيض ما يقارب 30 مليون شيكل من فاتورة الرواتب سنوياً.

وصادقت الحكومة الفلسطينية على اتفاقية إنشاء صوامع لتخزين القمح بسعة 80 ألف طن.

وقال البيان الصادر عن مجلس الوزراء، إن من شأن هذا المشروع أن يشكل احتياطياً استراتيجياً لمدة شهرين في حال حدوث أزمة عالمية تتسبب في توقف سلاسل التوريد، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي الفلسطيني.

وناقش مجلس الوزراء جدول تشكيلات الوظائف للعام 2023، وما تحتاجه الوزارات من كوادر بشرية لتأدية مهامها ضمن المعايير المؤسسية التي من شأنها ترشيق الأداء وتحسين الخدمة وتعظيم الفائدة المرجوة من الموظفين الحاليين والجدد وترشيد النفقات.

وأشار المجلس خلال جلسته رقم 215، بهذا الخصوص، أن من شأن ذلك تخفيض ما يقارب 30 مليون شيقل من فاتورة الرواتب سنوياً، وفق الإحصاءات الصادرة عن ديوان الموظفين العام، وتم تكليف اللجنة الفنية لدراسة المتطلبات الإضافية التي تقدمت بها بعض الدوائر الحكومية.

الى ذلك، شكل مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم، لجنة قانونية لوضع الإجراءات اللازمة للتعامل مع ظاهرة سماسرة تصاريح العمال الفلسطينيين في الداخل.