كم اسعار الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 1 اب اغسطس 2023؟

سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 1 اب أغسطس 2023 يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" أسعار الذهب كما جاءت مقابل الدينار الأردني بالتعاملات الصباحية، حيث شهد سعر الذهب انخفضا طفيفا اليوم في الأردن بدعم من الانخفاض العالمي لأسعار المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في الاردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 44.57 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 33.43 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 26.00 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 39.00 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1.386 ألف دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 44.567 ألف دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 311.97 دينار أردني.

عالميا، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 1954.79 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 4% إلى 1953.80 دولار للأوقية.