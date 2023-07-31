الاسير عمر كميل يواصل اضرابه عن الطعام لليوم 19 احتجاجا على اعتقاله الاداري

عمر كميل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (19) على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري. والأسير كميل معتقل منذ شهر آذار/ مارس الماضي، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، علمًا أنه خاض خلال هذا العام إضرابًا عن الطعام استمر لعدة أيام، بعد استشهاد الشيخ خضر عدنان في شهر أيار/ مايو الماضي، رفضًا للجريمة التي ارتُكبت بحقه، واحتجاجًا على جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء). جدير بالذكر أنّ المعتقل عمر صادق كميل (50 عامًا)، من بلدة قباطية بمحافظة جنين هو والد الشهيد محمود كميل الذي ارتقى في القدس في كانون الأول/ ديسمبر 2020. وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.



تفاصيل: https://shehabnews.com/p/129870



يواصل الأسير عمر كميل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (19) على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري. والأسير كميل معتقل منذ شهر آذار/ مارس الماضي.

وأصدر الاحتلال بحق الأسير كميل أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، علمًا أنه خاض خلال هذا العام إضرابًا عن الطعام استمر لعدة أيام، بعد استشهاد الشيخ خضر عدنان في شهر أيار/ مايو الماضي، رفضًا للجريمة التي ارتُكبت بحقه، واحتجاجًا على جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء).

الجدير بالذكر أنّ المعتقل عمر صادق كميل (50 عامًا)، من بلدة قباطية بمحافظة جنين هو والد الشهيد محمود كميل الذي ارتقى في القدس في كانون الأول/ ديسمبر 2020. وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.