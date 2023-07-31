19 عملاً مقاوماً في الضفة والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

نفذ مقاومون فلسطينيون 19 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية والقدس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 19 عملاً مقاومًا خلال الـ24 الأخيرة، شملت 5 عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوة ناسفة وإعطاب آلية للاحتلال وتصدٍ لاعتداءات المستوطنين.

واندلعت 10 مواجهات في مناطق متفرقة، من ضمنها مواجهات في بلدة دير ابزيغ برام الله، أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي.

وأطلق مقاومون النار بشكل متكرر على قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طوباس.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص أكثر من مرة خلال اقتحام الحي الشرقي في جنين، وفجروا عبوة ناسفة وأعطبوا آلية عسكرية للاحتلال.

وتصدى الشبان لاعتداءات المستوطنين في دير أبو مشعل برام الله، وحطموا مركباتهم.

واندلعت مواجهات في 10 أماكن متفرقة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وجنين وطوباس وقلقيلية والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، مخلفةً 4 مصابين في صفوف المستوطنين، بينما استشهد 7 فلسطينيين بينهم 3 من مجاهدي كتائب القسام.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 21 يوليو/ تموز الجاري حتى 27 من الشهر نفسه، وثق معطى 139 عملاً مقاوماً، بينها 15 عملية إطلاق نار، وإطلاق صاروخ واحد من جنين.