راصد جوي يحدد موعد الموجة الحارة المقبلة على فلسطين

تحدث الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الإثنين31/7/2023م، عن طبيعية الحالة الجوية الفلسطينية خلال الأيام المقبلة.

وقال العلامي خلال تصريحات صحفية :" إن درجة الحرارة في فلسطين خلال اليومين الماضيين كانت ضمن معدلاتها الطبيعية بعد تعرُّض البلاد لموجة من الحرارة استمرت منذ بداية الثلث الثاني لشهر يوليو الجاري".

ولفت إلى أن درجة الحرارة ستبقى مُنتصف الأسبوع القادم حول معدلاتها الطبيعية مع بعض الارتفاعات.

وبشأن إمكانية تأثر البلاد بموجات حر جديدة، أشار الراصد العلامي إلى أن الإشارات الجوية الأولية تظهر أن الحالة الجوية خلال الأيام العشر المقبلة لن تشهد أي موجات حر أو ارتفاع استثنائي لدرجات الحرارة.

وبين أن درجات الحرارة المرتفعة في هذ الوقت من السنة خاصة في المناطق المنخفضة والسواحل أمر طبيعي ومعتاد.

وشهدت حالة الطقس خلال الأيام الماضية؛ اجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق، دون أن يطرأي تغير على درجات الحرارة حيث بقيت أعلى من المعدل العام بحدود 6-7 درجات مئوية.