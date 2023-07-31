اصابتان في الناصرة وسخنين اثر جرائم اطلاق نار

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين ارتكبتا في مدينتي الناصرة وسخنين مساء الإثنين.

في سخنين، أصيب شابان شقيقان بجروح وصفت حالة أحدهما بالخطيرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت قرب مبنى البلدية.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين، إذ وصفت حالة أحدهما (18 عاما) بالخطيرة بينما الآخر (25 عاما) بالمتوسطة.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى بوريا لاستكمال العلاج.

وفي الناصرة، أصيب شاب بجروح وصفت بأنها متوسطة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في الحي الشرقي.

ونقل المصاب وهو من بلدة عين ماهل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين اللتين لم تعرف خلفيتهما؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، 127 قتيلا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة ارتكبت خلال 7 شهور، مقارنة مع سنوات سابقة.

يُذكر أن 23 شخصا بينهم شابة في جرائم إطلاق نار، ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع شهر تموّز/ يوليو الجاري، وحتى الآن، بعدما كانت قد ارتكبت 25 جريمة قتل خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي يعاني المواطنون من انعدام الأمن والأمان.