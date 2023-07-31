مسؤول "إسرائيلي": نصر الله "شخص ذكي جداً" ويستفزّ "إسرائيل" لإذلالها  

أكد "إسرائيل زيف" رئيس شعبة العمليات السابق في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين31/7/2023، أن الاستخفاف بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ممنوع على الإطلاق لأنه "شخص ذكي جداً".

وقال زيف في حديث للقناة 12 الإسرائيلية:" إنّ السيد نصر الله يُدرك أنّ "ما يحدث في إسرائيل هو تحقيق لنظريته بيت العنكبوت التي أطلقها بعد تحرير جنوب لبنان عام 2000".

وتابع: "هو يقرأ كل صباح صحفنا، ويتابع أخبارنا، وربما هو يشاهدنا ونحن نتحدث في التلفزيون، ويفهم ويرى تأكّل إسرائيل وانهيارها والانقسام الداخلي فيها".

وأوضح زيف أنّ السيد نصر الله يرى أنّه "لا يحتاج إلى جذب النار وفتح حرب"، معقباً: "هو يقول إنه لن يُعطي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سلماً للنزول عن الشجرة، ليوحد الإسرائيليين ضده مرة ثانية، بل على العكس".

