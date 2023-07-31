سلطة الطاقة: سنشغل المولد الرابع غداً الثلاثاء وجدول الكهرباء سيشهد تحسنا كبيرا

أكدت سلطة الطاقة في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين31/7/2023م، تشغيل المولد الرابع في محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء.

وقال مسؤول سلطة الطاقة بغزة جلال إسماعيل في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" بناء على استجابة قطرية مقدرة ومشكورة، سيتم بدءً من الغد تشغيل المولد الرابع بمحطة الكهرباء تزامنا مع وصول الوقود اللازم لذلك، وقد أبلغنا بتغطية ثمن الوقود لعمل المولد حتى تاريخ الخامس من شهر سبتمبر القادم".

وأشار إلى أن عمل المولد الرابع سيقلل من قيمة العجز في كمية الكهرباء التي يحتاجها قطاع غزة نسبيا، وسينعكس ذلك إيجابًا على جدول الكهرباء بزيادة ساعات وصل الكهرباء وانتظام الجدول سيما في محافظتي غزة والشمال التي كانت تعاني بشكل أكبر جراء زيادة الأحمال فيهما.

وتفاقمت أزمة الكهرباء في قطاع غزة منذ بداية فصل الصيف، وصلت ساعات العجز إلى 4 ساعات خلال فترة توصيل التيار الكهربائي، انطلقت على اثر ذلك حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي، للمطالبة بتشغيل المولد الرابع، في ظل الموجة الحارة التي تضرب فلسطين خاصة في ظل ساعات الانقطاع الطويلة للكهرباء.

يشار إلى أن قطاع غزة منذ أن فرض الاحتلال "الإسرائيلي" حصاراً عليه، يعانى من انقطاع مستمر للكهرباء بشكل يومي.