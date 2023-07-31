باحث مقدسي: المسجد الأقصى يعيش واقع خطير وآن الأوان لإنهاء الوجود الصهيوني في القدس

أكد الباحث والمختص في شؤون القدس ناجح بكيرات، اليوم الإثنين31/7/2023م، أن المسجد الأقصى المبارك يعيش واقع خطير بفعل هجمة الاحتلال ومستوطنيه المستعرة عليه.

وقال الباحث بكيرات في تصريحات متلفزة:"يجب على الأمة التحرك العاجل لمواجهة المشاريع الصهيونية في المسجد الأقصى المبارك وآن الأوان لتحرك المستويات الشعبية والرسمية لإنهاء الوجود الصهيوني في القدس والمسجد الأقصى".

وأضاف:" يجب مواجهة المشروع الصهيوني بمشروع وخطة حقيقية لصد سياسات وممارسات الاحتلال في المسجد الأقصى"، مشدداً على أن التاريخ سيسجل وسيلعن كل من تخاذل وتقاعس عن نصرة المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس.

يذكر أن الفترة الماضية، شهدت تصاعداً في مخططات الاحتلال لتهويد القدس والاستيلاء على أحيائها كافة، لا سيما مع إعلان جماعات الهيكل تنظيم "مسيرة أعلام" في ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"مؤخراً.