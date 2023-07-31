هل قرر لابيد الانضمام إلى حكومة "نتنياهو"؟

عدّ زعيم المعارضة "الإسرائيلية"، يائير لابيد، اليوم الاثنين31/7/2023م، انضمام حزبه إلى الحكومة الحالية بمثابة إطلاق الطلقة الأخيرة على الديمقراطية "الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن حزبه يخوض معركة ضد الديكتاتورية، وفقًا لصحيفة "هآرتس" العبرية.

وقال لابيد في تصريحات صحفية:" أعتقد أن معظم الإسرائيليين لديهم قيم، وبالتالي لا يمكن نبذهم بدافع الوحدة السياسية".

وأوضح أن "الإسرائيليين لديهم غريزة ديمقراطية، لسنا المجر ولا بولندا، نرى هذا منذ 30 أسبوعًا في الشوارع".

وفي وقت سابق، استبعد لبيد، فكرة الانضمام لحكومة مع رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" من أجل تعزيز التطبيع بين "إسرائيل" والمملكة العربية السعودية برعاية أمريكية، قائلًا: "حكومة وحدة مع نتنياهو ستدمر الدولة"، وفقًا لقناة كان العبرية.