هيئة أمناء الاقصى تحذر من خطوات متسارعة يتخذها الاحتلال لهدم المسجد الأقصى

حذرت هيئة أمناء الأقصى، من خطوات متسارعة يتخذها الاحتلال "الإسرائيلي" لهدم المسجد الأقصى المبارك، وبناء الهيكل "المزعوم"، في ظل صمت المجتمع الدولي.

وقال عضو هيئة أمناء الأقصى فخري أبو دياب إن "الاحتلال بات يتخذ خطوات جريئة وجادة ومتسارعة بشكل كبير، في محاولة لتغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى".

وأشار أبو دياب إلى أن الاحتلال يعتمد أسلوب الخطوة بخطوة في تنفيذ مخططاته التهويدية بحق الأقصى المبارك، وقد قطع شوطا كبيرا عبر الحفريات، لتغيير معالمه وفرض السيطرة عليه.

وأوضح أن حكومة الاحتلال تدعم جماعات الهيكل المزعوم، للخروج من المأزق الداخلي التي تعيشه دولة الاحتلال، منوهاً إلى أن غياب الأنظمة العربية عن نصرة ودعم المسجد الأقصى شجع الاحتلال على تنفيذ مخططاته التهويدية.

وبيّن أبو دياب أن الأيام القادمة ستشهد تصعيدًا خطيرا بالأقصى، وستكون الاقتحامات بأعداد كبيرة في باحاته.