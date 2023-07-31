روما يعلن تعاقده مع الإسباني "جون" قادما من ريال مدريد

أعلن نادي روما رسميًا، اليوم الإثنين31/7/2023م، التعاقد مع لاعب وسط ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعتبر جولين جون (19 عامًا) أحد لاعبي أكاديمية ريال مدريد، مواليد 2004، ولم يشارك مع الفريق الأول للميرنجي من قبل.



وأصدر روما بيانًا عبر حسابه على "تويتر"، يعلن خلاله التعاقد مع اللاعب الإسباني الشاب، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.



وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد على استعداد لتمديد إعارة جولين لموسم آخر، إذا شارك مع الفريق الأول لروما الموسم المقبل.



وشارك جولين مع منتخب إسبانيا (تحت 18 عامًا) في 12 مباراة وسجل 6 أهداف.



كما شارك جولين مع فريق ريال مدريد كاستيا في 23 مباراة الموسم الماضي، وسجل 5 أهداف.