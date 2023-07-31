ديمبلي يوافق على عرض سان جيرمان ويقدم طلبا لبرشلونة

وافق الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، على الانتقال إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وينتهي تعاقد ديمبلي (26 عاما) مع النادي الكتالوني في صيف 2024، ويرتبط بشرط جزائي قيمته 50 مليون يورو، يتضاعف إلى 100 مليون يورو بحلول الأول من آب/أغسطس المقبل.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قال ديمبلي نعم لعرض باريس سان جيرمان.. ومنح الضوء الأخضر للصفقة".

وأضاف خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "اتفق باريس سان جيرمان شفهيا مع وكيل نجم برشلونة على شروط عقد ديمبلي لمدة 5 سنوات".

وتابع: "أرسل باريس خطابًا رسميًا لإبلاغ برشلونة بأنه سيفعل الشرط الجزائي، ويحاول الآن حسم الصفقة بأفضل طريقة، حيث يعتمد الأمر على التوقيت".

وكان نيمار قد رحل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، في صيف 2017، بعد سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده (222 مليون يورو).

وبحسب فابريزيو رومانو، فقد توجه الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، بطلب إلى إدارة ناديه، من أجل الانتقال إلى باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتضمن عقد ديمبلي مع برشلونة، شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون يورو، يحق تفعيله حتى منتصف ليل اليوم، وتتضاعف قيمته بداية من الغد.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر"، أن عثمان ديمبلي طلب من برشونة، الرحيل بشكل رسمي.

وأوضح رومانو، أن طلب ديمبلي جاء في ظل ضيق الوقت وصعوبة تفعيل الشرط الجزائي، ولرغبته في أن يتم اتخاذ الخطوات الصحيحة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، للرحيل عن كامب نو بطريقة جيدة.

وحاول برشلونة تجديد عقد ديمبلي خلال الفترة الماضية، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع وكيله.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة، في صيف 2017، قادما من بوروسيا دورتموند، مقابل 135 مليون يورو.