تطوير طريقة لاكتشاف أمراض القلب من خلال لجلد

ذكرت الخدمة الصحفية لجامعة سامارا الروسية أن الطريقة الأولى في العالم للكشف عن قصور القلب المزمن دون تدخل في جسم الإنسان طورها علماء من جامعة سامارا.

وفقًا لمؤلفي التطوير، فإن التشخيص باستخدام تشعيع الجلد بالليزر سيكون بديلاً مناسبًا للطرق الحالية. تم نشر نتائج الدراسة في مجلة Biophotonics.

وقالت الباحثة في مختبر أبحاث" الضوئيات "التابع لقسم الليزر وأنظمة التكنولوجيا الحيوية بجامعة سامارا، يوليا خريستوفوروفا: "من خلال تسجيل الملامح الطيفية الفريدة لجلد المرضى باستخدام مطياف رامان، تمكنا من قياس التغيرات النسبية في المجموعات الوظيفية للأحماض النووية والبروتينات والدهون والكربوهيدرات في الجلد لدى المرضى الذين يعانون من قصور القلب المزمن المؤكد وأولئك الذين لم يتم التأكد من المرض".

ووفقًا لها، فقد طور الباحثون الطريقة الأولى في العالم للكشف عن قصور القلب المزمن دون التدخل في جسم الإنسان واستخدام كواشف إضافية. في إطار الدراسات السريرية، وجد العلماء أنه من خلال تغيير الطيف الفريد الذي يتم الحصول عليه من جلد الإنسان، يمكن تحديد قصور القلب المزمن بشكل موثوق.

لا تستبعد طريقة التشخيص التي اقترحها علماء جامعة سمارا، استخدام الأساليب الحالية، ولكن مع مزيد من التحسين يمكن أن تحسن دقة التحليل، وتساعد المتخصصين في مختلف مجالات الطب في الكشف عن الأمراض وتقييم مسارها وتحديد طرق العلاج المثلى.