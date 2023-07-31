أسهل طريقة عمل حلى ليالي لبنان بالسميد والقشطة من منال العالم

طريقة عمل حلى ليالي لبنان بالسميد والقشطة من منال العالم في البيت ، وضمن الجهود التي يقدمها فريق فلسطين اليوم في مقالاته التي ينشرها يوميا قدمنا لكم في هذه السطور ابرز التفاصيل الكاملة التي نتحدث من خلالها عن طريقة عمل هذه الحلوى الجميلة والرائعة ويترتب عليكم من الان فصاعدًا في المواصلة بالمتابعة لقراءة ما يلي من السطور وهي على النحو التالي .

جميع المواطنين يمكنهم الان الوصول إلى طريقة عمل ليالي لبنان الاصلية بالسميد والقشطة من منال العالم في البيت بكل اريحية تامة ودون أي عناء يذكر حيث قمنا بالتركيز الكبير على وضع هذه التفاصيل المهمة مع مقطع فيديو يبرز ذلك ، وعن التفاصيل التي تمكنكم من اعداد هذه الوجبة اللذيذة فهي التالي:

طريقة عمل ليالي لبنان الاصلية

وتعتبر طريقة عمل ليالي لبنان الفلسطينية، من أكثر ما يتم البحث عنه عبر محركات البحث والسوشيال ميديا، فلاحظنا مؤخرا أعداد هائلة تبحث عن بالفيديو طريقة عمل حلى ليالي لبنان في البيت.. خطوات عمل حلويات ليالي لبنان طريقة منال العالم، و كيفية عمل ليالي لبنان في المنزل، دون التوجه إلى مصانع الحلويات لشرائها، ومع بدء فصل الصيف والإجازات المدرسية، وتفرغ ربات البيوت من تدريس أبنائهم، تقدم حاليا على صناعة الحلويات لأبنائها أو لضيوفها، وتعمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر طريقة عمل ليالي لبنان الفلسطينية، بطريقة سهلة وخطوات بسيطة.

طريقة عمل ليالي لبنان سهلة

وتعد حلوى ليالي لبنان من أشهر أنواع الحلوى الشامية، إذ إنها تتسم بمذاق لذيذ، كما يسهل صنعها في المنزل، فبعض الناس يفضلها بنكهة المستكة، وآخرون لا يرغبون بإضافة المستكة عليها، لتبقى بطعمها الأصلي دون إضفاء إي إضافات أخرى من شأنها أن تغير طعمها، أو تضفي طعما آخرا عليها، لهذا نجد الكثير من السيدات تبحثن عن طريقة عمل ليالي لبنان بدون مستكة، وهو لرغبتها في صنع تلك الحلوى دون أي إضافات أخرى.

خطوات عمل ليالي لبنان

طريقة عمل ليالي لبنان منال العالم

وعلى السيدة التي ترغب بصناعة حلى ليالي لبنان عليها أن تتبع الطرق التي نرفقها في هذه المقالة، حتى تخرج بطعم رائع وشكل مذهل، تقدمه إلى ضيوفها أو أبنائها أو أقاربها، إذ عليها إحضار، كوب سميد ناعم، 4 كوب حليب سائل، ربع كوب سكر، 3 حبّات مستكة، وملعقة صغيرة من ماء الورد، وكوب من القشطة، ونصف كوب فستق حلبي مطحون، وقطر.

طريقة تحضير ليالي لبنان بالسميد

أحضري قدر وضعيه على النار ثم ضعي حبّات المستكة وأتركيها حتى تذوب، ثم أضيفي السميد والسكر والحليب وهو بارد إلى القدر مع الاستمرار في التقليب، اتركي المزيج على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يصبح المزيج سميكًا، ثم ارفعي القدر من على النار وأضيفي ماء الورد إلى الخليط وامزجيه جيداً، وبعد ذلك اسكبي ليالي لبنان في قالب متوسط ويفضل أن تكون بطبقة متوسطة السماكة، ثم ضعي القالب في الثلّاجة حتى يبرد، بعد ذلك أخرجي القالب من الثلّاجة، ثم ضع القشطة على الوجه بالكامل، ثم أضيفي الفستق الحلبي ليغطي القشطة، ثم أضيفي كمية القطر حسب الرغبة.