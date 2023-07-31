إغلاق شاطىء بمنتجع تركي شهير قرب اسطنبول بعد العثور على 28 لغما بحريا

أغلقت السلطات التركية شاطئ سوفولار في منتجع شيلا المطل على البحر الأسود قرب اسطنبول، بعد العثور على 28 لغما بحريا غير منفجر.

وذكرت قناة "إن تي في" نقلا عن سلطات مدينة إسطنبول: "اكتشف غواصون خلال غطسهم في 30 يوليو في الساعة 10:00 بالتوقيت التركي 28 لغما بحريا على الأقل، تم نقل 8 منها إلى الشاطئ لتدميرها لاحقا".

وقال مصدر في الشرطة التركية إن شاطئ سوفولار مغلق حاليا، وسيتم العمل على إبطال مفعول الألغام التي تم العثور عليها.

وأكد المصدر أن "جميع شواطئ شيلا الأخرى باستثناء سوفولار مفتوحة أمام المصطافين ولا توجد مشاكل هناك".

ويواصل الغواصون استكشاف قاع البحر بالقرب من الشاطئ.