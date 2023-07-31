رئيس "الموساد" يزور واشنطن سراً.. لهذا السبب!

زار رئيس الموساد، دافيد بارنيع، سرًا العاصمة الأمريكية واشنطن، قبل أسبوعين، بحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عبرية.

وذكر موقع واللا العبرية، أن البيت الأبيض أجرى مع وكالة الاستخبارات الأمريكية الـ"سي أي إي" مباحثات بشأن مساعي الإدارة الأمريكية لإنجاز اتفاق مع السعودية يشمل أيضاً تطبيعاً للعلاقات مع "إسرائيل".

وأشار الموقع، إلى جل المشاورات التي أجراها بارنيع مع الإدارة الأمريكية تركزت حول تطبيع العلاقات بين السعودية و"إسرائيل"، مضيفاً أن الطرف الأمريكي طرح أيضاً أسئلة حول خطة التغييرات القضائية داخل الكيان.

وأحاطت الولايات المتحدة، "إسرائيل" علماً قبل بضعة أشهر، بأنها تصر على أن كل اتفاق استراتيجي بينها وبين الرياض سيشمل أيضاً تطبيع العلاقات بين السعودية و"إسرائيل"، وفقًا لرئيس مجل الامن القومي الإسرائيلي " تساحي هانغيبي ".

ولا تستبعد "تل أبيب" إمكانية السماح للسعوديين بتخصيب يورانيوم لأغراض بحث علمية، على غرار المفاعلين في الإمارات العربية ومصر، ولا يشكلان خطرًا أو تهديدًا على أمن إسرائيل.