أسهل طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر الهش الفاخر

طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر الهش الفاخر في البيت بكل سهولة ، وعلى جوجل الشهير رصد فريق فلسطين اليوم خلال هذه الشهر الجاري أكثر من ألف عملية بحث الكترونية على جوجل الشهير من أجل التعرف على هذه الخطوات لابد من الجميع الان التعرف على كامل التفاصيل من بعد هذه المقدمة حتى السطر الأخير وقبل ان نبدأ في ذكرها نود ان نشير لكم إلى أننا قمنا في توزيعها على مواقع التواصل الاجتماعي لتعميم الفائدة .

ونريد أن ننوه في هذه المقالة حول طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر الفاخر بكل سهولة إلى أن المعمول سريع الشبع إلى جانب ان جميع الفئات العمرية يمكن لها هضمها بكل سهولة تامة ، وندعوكم إلى استكمال المقالة ونبدأ مع أولى فقراتنا وهي التعرف على مقادير أو مكونات هذه الوجبة :

مقادير ومكونات المعمول السعودي بالتمر

أولا: طحين : كوبان ونصف

ثانيًا: بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

ثالثا: ملح : رشّة

رابعا: الفانيليا : ملعقة صغيرة

خامسًا: هيل : ملعقة صغيرة (ناعم)



سادسًا: السكر الناعم : نصف كوب

سابعًا: الزبدة : نصف كوب (لينة (2 أصبع كل أصبع 100غم))

ثامنًا: السمنة : ربع كوب

تاسعًا: البيض : 1 حبة.

معمول التمر الفاخر الهش

طريقة عمل المعمول بالتمر الفاخر

ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم خطوات عمل المعمول بالتمر الفاخر ، وهو التالي: أولا: تخفق الزبدة جيداً ثم نضيف السكر والسمنة مع متابعة الخفق.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة قم بإضافة البيضة والفانيلا، ثم اضيف الطحين والهيل والملح والبيكنج باودر ونعجن الخليط.

ثالثًا: وفي الخطوة الثالثة ، قم بتكوير العجينة باليد على شكل أقراص وتوضع بالقالب لتأخذ الشكل المرغوب.

رابعا: وبعد الانتهاء من الخطوة الرابعة، ترص في صينيه قصيرة الحافة وتدخل الفرن لمدة 15 دقيقة. وأخيرًا قم برش بالسكر الناعم عند التقديم.

وفي نهاية المقالة حول طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر الهش الفاخر بكل سهولة نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ، كما وننوه إلى أننا نقوم يوميا بنشر العديد من المقالات نضع فيها كافة خطوات عمل اعداد المأكولات والحلويات المعروفة والذي يبحث عنها الجمهور .