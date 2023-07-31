تحديث تردد قناة MBC Drama الجديد 2023 على نايل سات

تحديث تردد قناة ام بي سي دراما MBC Drama الجديد 2023 على النايل سات ، وعلى جوجل الشهير بحث أكثر من سبعين ألف شخص من مختلف انحاء دول المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين من أجل الوصول إلى هذا التردد على الرسيفر وبالتالي مشاهدة القناة على شاشات التلفاز بكل اريحية تامة وبهذا الرقم قام فريق موقع فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي وضعنا فيها كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع ونؤكد لكم إلى أننا نعمل كل يوم على نشر مثل هذه المقالات التي نضع فيها معظم ترددات القنوات العربية .

وفي هذه السطور التي نتحدث بها حول تردد قناة ام بي سي دراما MBC Drama الجديد 2023 على النايل سات نشير لكم إلى أننا ارفقنا فيها معلومات عن خطوات عملية ضبطه على الرسيفر وهي في غاية السهولة ، ونطلب من حضراتكم بعد الان المواصلة في القراءة من اجل ضبطته وهو التالي :

تردد قناة ام بي سي دراما MBC Drama الجديد 2023

والان بات لديكم الحصول على التردد في هذه الفقرة التي جاءت على النحو التالي:

معدل الترميز التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ 27500 11470. Nilesat – نايل سات رأسي V. 56.

تردد MBC Drama عرب سات HD

معدل الترميز التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ: 27500 11270. رب سات -Arabsat رأسي V. 56.

خطوات ضبط تردد قناة ام بي سي دراما

أبرز خطوات ضبط تردد قناة ام بي سي دراما hd ، وهو على النحو التالي: أولا: طريقة تثبيت قناة ام بي سي دراما من الريموت ، ثانيًا: اضغط على زر Menu – القائمة.

ثالثًا: سيظهر لك الآن على الشاشة خيارات – Options. ثم اختر تثبيت – Installation.

رابعًا: الآن اختر تثبيت يدوي – Manual Installation. خامسا: قم باختيار القمر Nile sat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

سادسًا: قم بإدخال التردد السابق ذكره. ثم اختر القطبية (رأسي V/ أفقي H).

سابعًا: قم بإدخال معدل الترميز (27500). ثم بعد ذلك اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.

ثامنًا: وفي الخطوة الأخيرة من ضبط تردد قناة MBC دراما الجديد 2022 hd ، قم بعمل حفظ – Save.

وفي نهاية المقالة التي رصدنا فيها كافة المعلومات التي نتحدث بها حول تردد قناة ام بي سي دراما MBC Drama الجديد 2023 على النايل سات نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .