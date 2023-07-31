ميسي بقميص مارادونا يشعل وسائل التواصل الاجتماعي

أثار ظهور ليونيل ميسي بقميص مواطنه دييغو أرماندو مارادونا أسطورة الأرجنتين في مونديال 1994، عاصفة من التساؤلات الجماهيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونجح ميسي، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، من تكرار إنجاز مارادونا مع منتخب "راقصي التانغو"، عندما حقق لقب كأس العالم 2022، مثلما فعل "فتى الذهب" في مونديال 1986.

وقرر ميسي أن يوجه تحية إلى مارادونا، مستذكرا آخر ظهور له في كأس العالم، والذي جاء على الأراضي الأمريكية قبل 29 عاما، حيث ارتدى نسخة من قميص الأرجنتين الذي حمل الرقم 10 في مونديال الولايات المتحدة، ونشر مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وينظر إلى مارادونا على أنه أحد أعظم المواهب التي لعبت كرة القدم على الإطلاق، ويرى الكثيرون أن ميسي نجح بالفعل في الانضمام إلى تلك الفئة بعد مسيرته المذهلة حتى الآن.

يذكر أن مارادونا، الذي خاض 91 مباراة دولية مع الأرجنتين، توفي عن عمر يناهز 60 عاما في نوفمبر 2020.