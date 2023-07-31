لكسر الحصار عن غزة.. "سفينة حنظلة" تُبحر من هولندا إلى ألمانيا

أبحرت سفينة حنظلة لكسر الحصار عن غزة، اليوم الاثنين، من مدينة روتردام الهولندية، باتجاه ميناء هامبورغ في دولة ألمانيا.

واتجهت هذه السفينة، إلى ميناء هامبورغ بعدما أقيمت فعاليات تضامنية وتوعوية لمدة 3 أيام للتعريف بمعاناة الفلسطينيين في غزة تحت وطأة حصار الاحتلال.

وتصل سفينة حنظلة إلى ميناء هامبورغ مساء اليوم الإثنين، وسيكون في استقبالها ناشطين ألمان، إلى جانب عدد من أبناء الجالية الفلسطينية.

وفي المدينة الألمانية، من المقرر ان تنظم السفينة عدة فعاليات تهدف إلى كسر الحصار الإعلامي عن غزة، وتعريف الأوروبيين بمعاناة شعبها في ظل الحصار.

وستعود سفينة حنظلة إلى موطنها النرويج، بعد ابحارها باتجاه العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وستنظم هناك فعاليات في عدد من مدن، في ختام المرحلة الأولى من خطتها.