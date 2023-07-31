شويغو يكشف عن عدد قتلى الأوكرانيين العسكريين خلال الشهر الجاري

كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، عن عدد قتلى القوات المسلحة الاوكراني خلال المعارك من الجيش الروسي، الشهر الجاري.

وقال شويغو، في بيان، إن قوات كييف فقدت خلال المعارك نحو 21 ألف جندي وأكثر من ألفي قطعة من الآليات العسكرية.

وأشار الوزير الروسي، إلى المعدات العسكرية الأوكرانية التي تم تدميرها القوات الروسية، وهي 10 دبابات من طراز ليوبارد و11 عربة قتال مدرعة من طراز برادلي والعشرات من بطاريات المدفعية الغربية.

وعن خسائر القوات الأوكرانية خلال الشهر الماضي، أضاف شويغو، أنه "تم قتل 20824 عسكري، وتدمير نحو 2227 قطعة من الأسلحة المختلفة".

وبدأت موسكو، العملية العسكرية الروسية الخاصة، في أوكرانيا، بتاريخ 24 فبراير 2022، بهدف تحييد كييف ومنعها من الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).