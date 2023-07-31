فلسطين.. موعد بدء العام الدراسي الجديد (2023-2024) في المدارس كافة

أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، اليوم الاثنين 31-7-2023، عن موعد بدء العام الدراسي الجديد (2023-2024) للمدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الاونروا".

وأكدت التربية والتعليم، في بيان، أن موعد بدء دوام الطلبة والمعلمين في المدارس للعام الدراسي الجديد، يوم السبت الموافق 26/8/2023، مشيرةً إلى أن دوام المعلمين الإداريين يبدأ يوم الأربعاء الموافق 23/8/2023.

وعن موعد امتحانات نصف السنة، أوضحت الوزارة، ان هذه الامتحانات تبدأ في تاريخ 19/12/2023، فيما تبدأ موعد عطلة نصف السنة، بتاريخ 1/1/2024 حتى 13/1/2024.

ولفتت إلى ان الفصل الدراسي الثاني يبدا صباح الأحد 14/1/2024، وتكون امتحانات نهاية العام الدراسي بتاريخ 15/5/2024

وبخصوص العطلة الصيفية، أضافت أنها تبدأ في تاريخ 30/5/2024.