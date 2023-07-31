سرايا القدس تعلن عن إطلاق مجموعات الفارعة واستهداف الاحتلال في منطقة "دير عينون"

أعلنت سرايا القدس عن إطلاق العمل الجهادي لمجموعات الفارعة اليوم الاثنين 31/7/2023 ، فجراً في تمام الساعة 05:00 بعد تنفيذها عملية إطلاق نار مباشرة استهدفت آليات الاحتلال في منطقة (دير عينون) بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعملية مصورة.

وبينت سرايا القدس –مجموعات الفارعة، أن الاستهداف المبارك الذي نفذه مجاهدونا صوب آليات الاحتلال، لنوكد أننا ماضون في جهادنا ومقاومتنا ومشاغلة عدونا حتى النصر والتحرير.

ويشار الى ان سرايا القدس بدأت منذ ثلاث سنوات بإطلاق كتائبها المسلحة في كافة انحاء الضفة وبدأت بكتيبة جنين – ونابلس -وجبع – وعقبة جبر – وكتيبة طولكرم _لتيم اليوم الاعلان عن إطلاق كتيبة الفارعة ، لمقاومة الاحتلال تكبيده مزيداً من الخسائر.