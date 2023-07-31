السودان.. تمديد إغلاق المجال الجوي ومعارك عسكرية ضاربة في الخرطوم

أعلنت سلطات الطيران المدني السوداني، اليوم الاثنين، تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد، مدة 15 يومًا إضافيًا، باستثناء رحلات المساعدات الإنسانية والإجلاء، في أعقاب تواصل العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في العاصمة الخرطوم.

ووسط الخرطوم، دوت سلسلة انفجارات وصفت ب"العنيفة"، إلى جانب قصف الطيران الحربي لتمركزات قوات لدعم السريع بالمنطقة بالتزامن مع إطلاق قوات الدعم مضاداتها الجوية.

وتمركز القصف قرب جسر الحلفايا ومنطقة كافوري شمال العاصمة، بحسب ما أفاد به شهود عيان.

وقصفت طائرات الجيش التي حلقت في مناطق متفرقة فوق الخرطوم، مواقع تمركزات قوات الدعم السريع جنوب العاصمة، كما قصفت تجمعات للدعم السريع في منطقتي المسعودية وجياد جنوب الخرطوم، ووسط ام درمان.

وأسفر هذا القصف، عن وقوع خسائر بشرية في صفوف الدعم السريع، وفقًا لبيان الجيش السوداني.

في المقابل، استهدفت قوات الدعم السريع بقصف عشوائي منطقة أبو آدم في الخرطوم، ما أدى إلى مقتل طفل.

وصادرت قوات من الجيش، شحنة من الأسلحة في ولاية القضارف شرقي البلاد، كانت في طريقها لوحدات الدعم السريع في المنطقة.

غرفة الطوارئ ولجان المقاومة في منطقة الكلاكلة القبة، أعلنت من جهتها، في بيان، أن الضاحية الواقعة جنوبي الخرطوم أصبحت منطقة غير صالحة للعيش.

ودعا البيان، منظمات المجتمع المدني جميعها وعموم السودانيين إلى تقديم يد المساعدة لسكان المنطقة.