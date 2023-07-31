موقع عبري يزعم: المواجهة مع "حزب الله" أقرب من أي وقت مضى

قال موقع "والا" الإسرائيلي، إن مواجهة عسكرية مع "حزب الله" اللبناني باتت أقرب من أي وقت مضى، في ظل الأحداث السياسية في "إسرائيل" التي ينظر إليها حسن نصر الله، على أنها "ضعف".

وأضاف المحلل العسكري للموقع، أمير بوحبوت: "على مدى السنوات التي تلت حرب لبنان الثانية، أوضح مسؤولون أمنيون كبار أنه إذا كانت الحكومة "الإسرائيلية" لا تريد الحرب، فلن تندلع، وأوضح المسؤولون أن الاستفزازات من الشمال والجنوب يمكن أن تؤدي على الأكثر إلى بضعة أيام من المعركة.

إلا أنه استدرك، بالقول: "لكن المؤسسة الأمنية (الإسرائيلية) ​تقدر الآن أن الوضع يتغير بسبب الواقع السياسي في إسرائيل والانقسام في المجتمع. بالنسبة لزعيم حزب الله، حسن نصر الله، فإن الوضع في إسرائيل مرتبط بخطاب "خيوط العنكبوت" الذي ألقاه عام 2000، عندما قال فيه أن المجتمع "الإسرائيلي" ضعيف.

يرى نصر الله هذه الفترة كنقطة ضعف للجيش "الإسرائيلي" ووقتا مناسبا لاستفزاز إسرائيل، خاصة على خلفية احتجاجات جنود الاحتياط".

ومضى بوحبوت، الذي اعتبر أن المواجهة باتت أقرب من أي وقت مضى، بالقول: "يتمتع نصر الله بثقة عالية بالنفس فيما يتعلق بالطريقة التي يعتقد أنه يقرأ بها التحركات الإسرائيلية، وأراد رئيس الموساد، ديدي برنيع، كسر هذا التصور.

وأشار بوحبوت إلى أن قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أوري غوردين، أراد هو الآخر أخيرا، الرد على إقامة "حزب الله" خيام في منطقة جبل دوف (مزارع شبعا)، لكنه هو الآخر قوبل برفض من قيادة الجيش والقيادة السياسية، بحسب قوله.