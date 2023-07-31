کنعاني: أي خطوة لتطبيع العلاقات بين الكيان والسعودية لن تصب في مصلحة فلسطين

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية " ناصر كنعاني " اليوم الاثنين 31/7/2023 أن الجهود الأمريكية لتطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني، تسعى لتعزيز واستقرار موقع الكيان الصهيوني في المنطقة كان على رأس أولويات أمريكا منذ سنوات عديدة.

وتابع کنعاني : الحكومات الأمريكية أبدت التزامها غير المشروط بدعم كامل للكيان الصهيوني وبذلت جهودا كثيرة ونجحت في تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني وعدد الدول في المنطقة.

وفي المقابل كانت نتيجة هذا التطبيع تمادي الكيان الصهيوني في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وتزايدت في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وتيرة جرائمه ليستشهد حوالي مائتي فلسطيني بريء، بالإضافة إلى أسر واعتقال أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني وتدمير واسع للمنازل الفلسطينية.

وأكد كنعاني على أن التطبيع مع الكيان الصهيوني لن يفيد الشعب الفلسطيني ،مشيرا إلى أن إيران تعتبر أي خطوة تتخذ نحو الاعتراف بهذا الكيان لا تصب في مصلحة فلسطين ولا في مصلحة السلام والأمن في المنطقة.