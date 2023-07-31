رسمياً: أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في مصر- نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس- أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد أن اعتمدها وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، بنسبة نجاح 78.8%، حيث سيتاح للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العام 2023 عبر الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في مؤتمر صحفي، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي بلغت نسبة النجاح فيها 78.8%، وذلك في الساعة الثانية عشر ظهراً اليوم، ويمكن للطلاب بعدها الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة 2023

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

وبعد مؤتمر وزير التربية والتعليم، ستتيح وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات من هنا، أو عبر موقع وزارة التربية والتعليم هنا، أو من خلال بوابة الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، من هنا ويمكن الاستعلام عن عبر موقع وزارة التربية والتعليم، على النحو التالي:

الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم هنا .

اختيار أيقونة نتائج الثانوية العامة 2023 التي ستعلنها وزارة التربية والتعليم

كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على استعلام النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023





رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

وأخطرت وزارة التربية والتعليم، مساء أمس الأحد، أوائل الثانوية العامة 2023 هاتفيًا بترتيبهم على مستوى الجمهورية وهنأتهم بتفوقهم ودعاهم وزير التربية والتعليم لحضور المؤتمر الصحفي ظهر اليوم.

ومن المرتقب أن يعلن وزير التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في المؤتمر الصحفي اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وإعلان كافة تفاصيل النتيجة ونسب النجاح والتظلمات.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وستتيح وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023، من خلال مواقعها الإلكترونية الرسمية، إما من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة الثانوية العامة من هنا أو من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنا https://emis.gov.eg/، أو رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنا، أو عبر الرابط الذي ستعلنه وزارة التربية والتعليم خلال ساعات عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023

وهنأ وزير التربية والتعليم أوائل الثانوية العامة 2023 لكل التخصصات والشعب، وجاءت أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 أدبي كما يلي:

سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة.

عائشة هانى محمد فتحى عبدالحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة.

عز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة.

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة.

فايزه على محمد محمود من محافظة الجيزة.

فرح محمد قدرى ابراهيم حسن من محافظة الإسكندرية .

محمد حاتم عبدالسلام عبدالوهاب من محافظة الجيزة .

معاذ عبدالرحيم احمد يونس من محافظة الجيزة ،

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة.

نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.

أوائل الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

وحددت التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 علمي رياضة، وجاء الترتيب كالتالى:

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط.

اروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة.

أسامه محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية.

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط.

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية.

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية .

محمد احمد رزق احمد إسماعيل من محافظة القاهرة.

محمود أشرف السيد ابو حادى من محافظة الغربية.

مرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة.

مروان أحمد على عبدالسميع على عفيفي من محافظة بورسعيد.

الثانوية العامة 2023

أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم، وجاء الترتيب كالتالى:

أميمة محمود احمد عبدالله صالح من محافظة الدقهلية.

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط.

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة.

كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا.

كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة.

كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا.

محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية .

محمود محمد عبدالفتاح أحمد من محافظة أسيوط.

معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف.

ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وضمت قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، الطلاب المكفوفين والدمج والمتفوقين، وهم كالآتي:

الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان.

الطالبة امل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم في الدمج التعليمى من محافظة الشرقية.

الطالب الأول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبدالرحمن بيومي حسين احمد عبدالله من محافظة الشرقية.

الطالب على عامر صلاح الدين محمد طاهر الأول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرة.

الطالب عمر عبدالرحمن عبدالعزيز ابراهيم الأول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويف.

الطالب ادهم محمود حسن فهمي الأول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التعليم توزيع درجات نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي كالتالي:

مادة اللغة العربية: 80 درجة.

مادة اللغات الأجنبية الأولى «الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية»: 50 درجة.

مادة اللغات الأجنبية الثانية «الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية»: 40 درجة.

المواد الأدبية «التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع»: 60 درجة لكل مادة.

مادة الرياضيات التطبيقية: 60 درجة.

مادة الرياضيات البحتة: 60 درجة.

المواد العلمية «الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا»: 60 درجة.