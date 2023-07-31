الآن : نشر نتائج الثانوية العامة في مصر 2023-اوائل الثانوية العامة

نشر نتائج الثانوية العامة في مصر 2023-اوائل الثانوية العامة ، نشرت وزارة التربية والتعليم العالي والتعلبيم الفني في مصر اليوم الاثنين 31/7/2023 ، نتائج الثانوية الامة بعد ان أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8%، وكالة فلسطين تنشر لكم نتائج الثانوية العامة في مصر 2023.

الدكتور رضا حجازى، أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

وفيما يلي أسماء الأوائل:





أوائل الشعبة الأدبية:

سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة.

عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصى من محافظة القاهرة

عز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة

فايزة علي محمد محمود من محافظة الجيزة

فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الأسكندرية

محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة

معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

نسمة محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية علوم وجاء الترتيب كالتالى:

أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة

كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا

كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة

كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية

محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط

معاذ عاطف عبد الفتاح سلامة من محافظة بنى سويف

ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة

وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية رياضيات جاء الترتيب كالتالى:

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط

أروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة

أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية

محمد أحمد رزق أحمد إسماعيل من محافظة القاهرة

محمود أشرف السيد أبو حادى من محافظة الغربية

مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة

مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد