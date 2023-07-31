أسعار ومواصفات ومميزات آيفون 15 برو ماكس الجديد بالدولار.. موعد نزول ايفون 15 برو max، يتابع عشاق التكنولوجيا بشكل عام ومحبو أجهزة شركة آبل الأمريكية على وجه الخصوص عن كثب كل ما يتعلق بإصدار آيفول 15 وآيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، إذ يتساءلون عن سعر الجهاز المحمول ومميزاته ومواصفاته، إذ يختلف سعر الآيفون العادي عن البرو عن ال برو ماكس، لذلك يتساءلون عن سعر كل تلك الإصدارات لأن الكثيرين يهتمون باقتنائه.

سعر ايفون 15 برو Max بالدولار

سعر ايفون 15 برو Max بالدولار، يبحث عشاق آيل عن سعر آيفون برو ماكس بالدولار، بالرغم من عدم إصدار نسخة منه حتى اللحظة بشكل رسمي، إلا إن الشركة المصنعة للهاتف تلعب على عامل الاثارة والتشويق مع جمهورها حتى تعرف ردة فعل الجمهور تجاه منتجها الذي غزا الأسواق العالمية والعربية، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار ومواصفات ومميزات آيفون 15 الجديد بالدولار.. موعد نزول ايفون 15 برو max.

أسعار ومواصفات ومميزات آيفون 15 الجديد بالشيكل والدولار

أسعار ومواصفات ومميزات آيفون 15 الجديد بالشيكل والدولار، نرفق لكم في هذه المقالة أسعار آيفون 15 برو ماكس بكل أحجام الذاكرة التي سيصدر بها، إذ إن آيفون 15 برو ماكس سعة 512 جيجابايت: 2100 دولار، أي نحو 8500 شيكل إسرائيلي، أما ايفون 15 برو ماكس سعة 1 تيرابايت: 2350 دولار، ما يقارب من 9500 شيكل، وقد يختلف السعر الفعلي عند الإصدار الرسمي وفقًا للمنطقة الجغرافية وعوامل أخرى.

مواصفات ايفون 15 برو Max

مواصفات ايفون 15 برو Max، الشاشة: 6.7 بوصة - 120 هرتز - LTPO OLED.الذاكرة الداخلية: 128/256/512 جيجابايت - 1 تيرابايت، الرام: 8 جيجابايت، الكاميرا: 48 + 12 + 12 ميجابكسل، المعالج: Apple A17 Bionic.البطارية: 4852 مللي أمبير - 45 واط.

سعر ايفون 15 برو Max في السعودية

سعر ايفون 15 برو Max في السعودية، أما عن سعر هاتف ايفون 15 برو ماكس في المملكة العربية السعودية النسخة 1 تيرا بايت مع 12 جيجا رام بسعر 10,000 ريال سعودي، وسنرفق أيضا ضمن هذه المقالة، شكل ايفون 15 برو Max، كما نشرنا عن تفاصيل، مواصفات ايفون 15 برو ماكس المتوقعة والمميزات والمواصفات.