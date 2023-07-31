وسط تكتيم إعلامي … تسلل 7 مواطنين إلى "إسرائيل" عند الحدود مع الأردن

كشف موقع اللاه "الإسرائيلي" اليوم الاثنين 31/7/2023 عن تسلل 7 أشخاص، إلى فلسطين المحتلة من الحدود الأردنية، وقد هرع جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مكان الحادث، وتمكنوا من اعتقال 5 أشخاص.

في غضون ذلك ، أعلنت وسائل إعلام "إسرائيلية" أنه تم إعلان حالة الطوارئ في المستوطنات المجاورة.

وتبين من تحقيق أجري ميدانياً، بحسب الإعلام الإسرائيلي، أن "اثنين آخرين تمكنا من دخول "إسرائيل"، حيث شرعت قوات الأمن بالتعاون مع الشرطة بأعمال التفتيش عنهما ومطاردتهما، وأفضت التحقيقات أنهما تمكنا من العودة إلى الأراضي الأردنية" حسب ما أفاد موقع "واللاه".

وأتت عملية التسلل، عقب المزاعم "الإسرائيلية" بشأن إحباط عملية "تهريب كمية كبيرة من الأسلحة" عبر الحدود الأردنية في منطقة الأغوار، في الأسبوع الماضي، حيث لا تزال تفرض تعتيماً إعلامياً على طبيعة العملية والمحتويات المهربة.

في حين أن التقديرات والمزاعم الإسرائيلية تفي بأن الأسلحة كانت في طريقها إلى المقاومة في الضفة الغربية.