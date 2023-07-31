مطالبات للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياته تجاه الأسرى المعزولين

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين 31/7/2023، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى المعزولين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وأوضحت الهيئة، أن العشرات من الأسرى الفلسطينيين يعيشون ظروفاً صحية وحياتية صعبة، بفعل عزلهم في زنازين انفرادية وجماعية، يتعرضون فيها للاعتداءات والتنكيل والسب والشتم، إلى جانب حرمانهم من الملابس والأغطية والأدوات الكهربائية المناسبة للتغلب على برد الشتاء وحرارة الصيف ورطوبته، والحرمان من العلاج والأدوية.

ووفقاً لزيارات الطاقم القانوني في الهيئة للأسرى المعزولين، فإن رواياتهم وشهاداتهم تحمل وجعاً وآلاماً حقيقية، حيث يتفرد بهم الاحتلال متجاوزاً كل الأعراف والمواثيق الدولية، ويتفنن في كيفية تعقيد حياتهم وتحويلها إلى جحيم.

وأشارت الهيئة إلى أن الجريمة لا زالت مستمرة بحق الأسرى الستة الذين تمكنوا من كسر المنظومة الأمنية الإسرائيلية في سجن جلبوع، وانتزعوا حريتهم لعدة أيام وأعيد اعتقالهم، ومنذ ذلك الوقت وهم يعيشون حياة قاتلة في زنازين العزل، كما أن هناك العديد من الأسرى الذين صدر بحقهم مؤخراً قرارات بتحديد عزلهم كالأسير حسن عرار وشادي العمور وغيرهم.