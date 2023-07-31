إهمال طبي واضح بحق الأسير المقدسي حسام مطر

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين 31/7/2023، أن الوضع الصحي للأسير المقدسي حسام مطر(48 عاماً) من القدس، والمحتجز في "عزل اوهلي كيدار" سيئ للغاية وسط إهمال طبي واضح ومتعمد من قبل إدارة السجن.

وقالت الهيئة في تقرير لها، وفقاً لزيارة محاميها معتز شقيرات بعد أن تمكن من زيارة الأسير في العزل، "بأن حالته الصحية تتراجع يوماً بعد يوم، بسبب اللامبالاة في تجاهل حالته إلى جانب عدم توفير العلاج له في الوقت المناسب".

وأوضحت الهيئة بأن الأسير مطر يعاني من 3 دسكات بالظھر بالفقرات 5-1 وتضغط على العصب، مما يؤثر على القدم اليمنى، ويطالب الأسير إجراء صورة (سي تي) لمعرفة سبب الألم، ويعاني من الضغط وعدم انتظام نبضات القلب، ومصاب بدھون بالدم، كما يشتكي من الدوران بشكل مستمر، مما تسبب له أوجاع وآلام شديدة في الرأس والعينين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي في شهر يناير/ 2023، قد شرعت في هدم منزل الأسير وشقيقه المكون من شقتين في جبل المكبر، يقطنهما 6 أفراد بينهم نساء وأطفال، وذلك تنفيذا لسياسة قرارات الكنيست الإسرائيلي.

يذكر أن الأسير متزوج وأب لطفلين، وقد اعتقل بتاريخ 19/10/2007، وتعرض لتحقيق قاس لمدة 50 يوماً في المسكوبية، قبل أن تحكم عليه محاكم الاحتلال بالسجن المؤبد مدى الحياة، وقد خاض في حزيران من العام 2013 خلال تواجده في سجن عسقلان، إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، وفرضت عليه إدارة السجون عقوبات كثيرة منها حرمانه من الزيارة.