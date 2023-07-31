أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر 8 2023- سعر المحروقات والغاز في غزة شهر 8، في العادة تصدر الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية الفلسطينية في رام الله وغزة أسعار المحروقات والغاز للشهر المقبل، نهاية الشهر الجاري، أي إنه من المتوقع أن تُعلن الهيئة مساء اليوم الاثنين 31 يوليو 2023، عن أسعار المحروقات والغاز في فلسطين عن شهر أغسطس المقبل، إذ يهتم في هذه الأسعار الآلاف من المواطنين لأسباب سواء تشغيلية أو خاصة بالنسبة لهم.

سعر المحروقات في غزة شهر 8

سعر المحروقات في غزة شهر 8، هناك الآلاف من المواطنين خاصة أصحاب المصانع والمولدات يهتمون بمعرفة سعر لتر البنزين والكاز والغاز، فمنهم من يعمل على سيارة أجرة، ومنهم من يمتلك مصانعاً تعمل على الطاقة الكهربائية، وإن انقطع التيار لساعات طويلة عن محافظات قطاع غزة واستخدام الطاقة البديلة، فهذا يعني أن ملف أسعار الغاز والمحروقات يهمهم كثيراً، لذلك يتابع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر 8 2023- سعر المحروقات والغاز في غزة شهر 8، إذ من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 8 2023

أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 8 2023، لم تحدد الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية في قطاع غزة أو نظيرتها في رام الله أسعار المحروقات والغاز عن شهر أغسطس الجاري، لكن من المتوقع أن تعلن عن ذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ من المعتاد أن يتم الإعلان عن تلك الأسعار في اليوم الأخير من الشهر الجاري، على أن يبدأ العمل به مطلع الشهر الجديد.

سعر المحروقات والغاز في غزة شهر 8

سعر المحروقات والغاز في غزة شهر 8، في العادة لا تستقر أسعار المحروقات والغاز كثيراً لذلك فإن الهيئة تعلن عن الأسعار الجديدة باستمرار لكي يكون أًحاب المحطات والمواطنين على اطلاع بها مع تحذيرات عند التلاعب بها من أصحاب المحطات، إذ إن أسعار المحروقات والغاز عن شهر يوليو الماضي جاءت كالتالي: أسطوانة 2.5 كيلوغرام بـ15 شيكلا، واسطوانة 5 كيلوغرامات بـ30 شيكلا، واسطوانة 12 كيلوغرام بـ70 شيكلا، واسطوانة 48 كيلوغرام 280 شيكلا، ولتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 3.06 شيكل، وكيلوغرام الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 5.37 شيكل، وخدمة توصيل الأسطوانة للمستهلك 2 شيكل، أما أسعار المحروقات، فإن سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان، الأكثر استخداماً في السوق الفلسطينية، ليثبت على سعر 6.61 شيكل، وكذلك ثبات سعر لتر البنزين من نوع 98 أوكتان 7.33 شيكل، فيما ظهر ارتفاع طفيف على سعر لتر السولار بواقع 5 أغورات، ليبلغ 5.96 شيكل، مقارنة مع 5.91 خلال شهر يونيو.