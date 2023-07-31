بن غفير يتجاوز المحكمة ويمنح بولارد رخصة حمل سلاح

كشفت مصادر عبرية اليوم الاثنين 31/7/2023، أن وزير ما يسمى الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير تدخل من أجل منح جوناثان بولارد الجاسوس الذي اعتقل في الولايات المتحدة لمدة 30 عامًا، للحصول على رخصة حمل سلاح.

ووفقاً لموقع واي نت العبري، فإن شرطة الاحتلال، رفضت منح بولارد رخصة حمل السلاح، فتوجه إلى المحكمة التي رفضت أيضًا طلبه، قبل أن يتوجه إلى بن غفير الذي طلب من الشرطة مراجعة الطلب مجددًا والموافقة عليه.

ورفض الطلب سابقًا لأن بولارد لم يجتز الاختبارات، لكن بن غفير تدخل وأوعز بمنحه الرخصة بحجة أنه لم يدان بجرائم إرهابية أو تحريض، ولم يشكل خطرًا أو تهديدًا. كما ذكر الموقع العبري.



