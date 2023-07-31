بالفيديو اختطاف شابين..اشتباكات مُسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها جنين

اندلعت فجر اليوم الاثنين 31/7/2023، شتباكات مسلحة بين مقـاومين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال اقتحامها مدينة جنين بالضفة المحتلة.

واختطفت وحدة خاصة من جيش الاحتلال "مستعربون"، شابين من مدينة جنين، بعد أن اقتحمتها..

وأفادت مصادر محلية، أن الوحدات الخاصة اختطفت الأسير المحرر فتحي محمد عتوم، وربيع بدر الصانوري من مدينة جنين، بعد أن تسللت إلى المدينة.

وأضافت أن مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال في حي المراح والحي الشرقي ومركز المدينة.

يشار إلى أن الأسير عتوم أمضى ما يزيد على تسع سنوات في سجون الاحتلال وأُفرج عنه قبل شهر.