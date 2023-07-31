هل تجذب العملات الرقمية رجال الأعمال والمستثمرين في المستقبل؟

نشر موقع "إنتربينيور" تقريراً تحدث فيه عن مستقبل تأثير العملة المشفرة على المعاملات العقارية، وذلك بعد التطورات الكبيرة التي حققتها العملة المشفرة من حيث الوظائف والتطبيقات والأمان، والتي استأثرت على اهتمام مختلف الصناعات، بما في ذلك العقارات.

وقال الموقع، في تقريره؛ إن طبيعة العملات المشفرة اللامركزية وقدرتها على تسهيل المعاملات الآمنة والسريعة، أحدثت ثورة في قطاعات مثل التمويل وإدارة سلسلة التوريد والرعاية الصحية، لقد أثبت اعتماد العملة المشفرة قيمتها في توفير الكفاءة والشفافية.

وذكر الموقع أن هذه الفوائد لا تقتصر على الصناعات القائمة على التكنولوجيا؛ إذ امتد التأثير الإيجابي لاستخدام بلوكتشين والعملات المشفرة أيضا على العقارات.

تأثير العملة المشفرة على صناعة العقارات

وأشار الموقع إلى أن العقارات - كونها صناعة ثقيلة الأصول -، احتضنت أيضا العملة المشفرة؛ حيث أدى تكامل تقنية بلوكتشين إلى تبسيط المعاملات العقارية، من خلال القضاء على الوسطاء وتقليل التكاليف والوقت.

وأوضح الموقع أن استخدام تقنية بلوكتشين ساعد أيضا في تقليل الاحتيال والتلاعب بالبيانات؛ حيث يمكن استخدام التنفيذ الأخير للعقود الذكية، ذاتية التنفيذ، كوثيقة ملزمة قانونا لضمان وفاء الطرفين بالتزاماتهما.

نجاحات ملحوظة للعملة المشفرة في الصناعات الأخرى

واستعرض الموقع نجاحات استخدام العملة المشفرة في القطاعات الأخرى، وذلك لإعطاء فكرة أفضل عن كيفية استخدام العملة المشفرة في العقارات؛ فعلى سبيل المثال، نجحت الشركات في جمع الأموال من خلال عروض العملات الأولية لتمويل المشاريع والتطورات. وقد أدى هذا النهج المبتكر إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على فرص الاستثمار، مما سمح لصغار المستثمرين بالمشاركة في العمل.

وأضاف الموقع أن الشركات بدأت أيضا في استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع، ومن ثم خفض تكاليف المعاملات وزيادة الشفافية.

التقدم والتطبيقات في مجال العقارات

وبحسب الموقع؛ فإن أحد التطبيقات البارزة الممكّنة بلوكتشين هو الترميز، الذي يُمكّن المزيد من الأفراد من الاستثمار في العقارات بمزيد من المرونة، من خلال السماح لهم بامتلاك جزء من الأصل بدلا من شرائه مباشرة.

وبين الموقع أن العقود الذكية يمكن أن تؤدي العديد من الوظائف التي تؤديها اتفاقية الإيجار التقليدية، مثل ضمان المدفوعات في الوقت المناسب وتقليل النزاعات، فضلا عن زيادة الشفافية والكفاءة، من خلال جعل البيانات المتعلقة بالمعاملات العقارية في متناول جميع الأطراف بسهولة.

وتُستخدم تقنية بلوكتشين أيضا في سجلات الأراضي لتحسين كيفية تسجيل ملكية العقارات، التي تعد صفقة كبيرة؛ لأنها تُمكن الحكومة من تتبع من يمتلك أي ملكية وكيف تنتقل من يده.

وتابع الموقع قائلا؛ إن التكنولوجيا تجعل أيضا من الصعب على الأشخاص تزوير المستندات أو إخفاء معلومات الملكية عن السلطات. وإذا قررت الحكومة أنه يجب استخدام بلوكتشين لتسجيل الأراضي، فسيكون لدى جميع الحكومات المحلية إمكانية الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي.

معالجة الحجج المضادة

وفند الموقع العديد من التحديات والمشاكل التي يجب على الصناعة التغلب عليها من أجل دمج تقنية بلوكيشن بنجاح، وبعض هذه المشكلات الأكثر شيوعا هي:

الافتقار إلى التوحيد القياسي

هناك نقص في التوحيد القياسي في صناعة العقارات، مما يجعل من الصعب تطوير حلول بلوكتشين موحدة تناسب جميع الأطراف، حيث تشمل صناعة العقارات مجموعات متنوعة من أصحاب المصلحة، من المستثمرين إلى المشترين والبائعين والوكلاء والوكالات الحكومية، ولكل منها عملياته ومتطلباته وبياناته الفريدة.

خصوصية البيانات وأمنها

تعد الخصوصية وأمن البيانات أمرا بالغ الأهمية للمعاملات العقارية، وتهدف تقنية بلوكيشن إلى إنشاء معاملات آمنة وخاصة. ومع ذلك، لا تزال معاملات بلوكيشن عرضة لمخاطر الخصوصية إذا لم يتم اتخاذ التدابير المناسبة؛ فعلى سبيل المثال، قد تتعرض سرية شبكة بلوكتشين للخطر إذا تمكن أحد الفاعلين من السيطرة على أكثر من 51 في المائة من قوة الحوسبة للشبكة.

التكلفة والتعقيد

يتطلب تنفيذ تقنية بلوكتشين استثمارا كبيرا ووقتا وخبرة؛ حيث سيتطلب تكاملها بنية تحتية كبيرة لتكنولوجيا المعلومات وخبرة موظفين، الأمر الذي قد يمثل تحديا لبعض الشركات التي لا تملك الموارد المطلوبة.

التبني المحدود

صناعة العقارات بطيئة تقليديّا في تبني التكنولوجيا، مما يؤدي إلى نقص الوعي تجاه بلوكتشين في جميع أنحاء الصناعة. لذلك؛ فإن العديد من اللاعبين في الصناعة يشككون في الفوائد المحتملة لتقنية بلوكيشن، ويترددون في تبني تقنية جديدة.

الأطر القانونية والتنظيمية

إن حالة عدم اليقين التي تحيط بالأطر التنظيمية والقانونية على المستويات الوطنية أو الدولية تجعل من الصعب تنفيذ تقنية بلوكتشين في صناعة العقارات. ونظرا لأن اللوائح التي تحكم العملات المشفرة واستخدامها في المعاملات العقارية تختلف بشكل كبير من دولة إلى أخرى، فقد يكون من الصعب جعل تقنية بلوكيشن اعتمادا قياسيّا في الصناعة.

واعتبر الموقع أن دمج تقنية بلوكتشين في صناعة العقارات يواجه تحديات مختلفة تتعلق بالتوحيد القياسي والخصوصية والتكلفة والتعقيد واعتماد الصناعة، التي سيكون التغلب عليها ضروريّا لدفع الابتكار، وتحسين الكفاءة في صناعة العقارات.

واختتم الموقع تقريره موضحا أنه قد يكون من الأفضل استخدام نهج هجين، يجمع بين فوائد العملة المشفرة والممارسات التقليدية، وسيشكل الاستكشاف والابتكار المستمران مستقبل المعاملات العقارية، مما يضمن الكفاءة والشفافية والاستدامة.

المصدر "عربي 21".