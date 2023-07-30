أسعار الذهب في الجزائر اليوم الإثنين 31 يوليو 2023

تُلاقي أسعار الذهب في الجزائر على اهتماماً كبيراً من عدد كبير من الناس وخاصة من التجار والمقلبين على الزواج، الذين يهتمون بالتطورات التي تطرأ عليها نتيجة العرض والطلب و التغيرات الاقتصادية العالمية.

وحرصاً منا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نقدم لكم كافة أسعار الذهب في الجزائر وكافة التطورات التي قد تحدث على أسعار الذهب؛ كونها تشهد بحثاً كبيراً عبر محركات البحث العالمية، ولذا نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم

واستقر سعر الذهب في الجزائر خلال تعاملات، اليوم الإثنين 31 يوليو 2023، حيث جاءت أسعار الذهب بمختلف العيارات المتداولة كما يلي:

سعر غرام الذهب عيار 24

بلغ سعر غرام الذهب في الجزائر اليوم عيار 24 نحو 8540 دينارا جزائريا.

سعر غرام الذهب عيار 22

بلغ سعر غرام الذهب اليوم في الجزائر عيار 22 نحو 7828 دينارا جزائريا.

سعر غرام الذهب عيار 21

جاء سعر غرام الذهب في الجزائر اليوم عيار 21 نحو 7472 دينارا جزائريا.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب في الجزائر اليوم عيار 18 نحو 6405 دينارات.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب في الجزائر اليوم نحو 265.58 ألف دينار جزائري.

سعر جنيه الذهب

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الجزائر نحو 59779 دينارا جزائريا.

سعر كيلو الذهب

سجل سعر كيلو الذهب في الجزائر نحو 8.539 مليون دينار جزائري.