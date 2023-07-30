سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 31 يوليو 2023

انخفض سعر الدولار اليوم الاثنين 31 يوليو/ تموز 2023 في لبنان مقابل الليرة بالسوق السوداء أسفل 90 ألف ليرة، بينما تتجه الأنظار إلى المصرف المركزي.

واليوم، يترك رياض سلامة منصبه كحاكم لمصرف لبنان بعدما قضى 30 عاماً فيه، في حين نجح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في إقناع نواب الحاكم المركزي بعدم الاستقالة وتسلم مسؤولياتهم غداً.

ووفقا لتقارير لبنانية فإن سلسلة اجتماعات أفضت إلى التوافق على عدة خطوات، أولها، إصدار قانون من مجلس النواب يسمح للحكومة بالاقتراض من الاحتياطي المركزي لمصرف لبنان لمدة 3 أشهر لتغطية رواتب الموظفين وما تحتاجه الدولة لتسيير شؤونها، على أن تتعهد برد الأموال خلال سنة.

وأشارت التقارير اللبنانية إلى مناقشة ورقة نواب الحاكم التي تم تقديمها للجنة الإدارة والعدل النيابية، إلغاء الصيرفة وعدم التدخل في سوق القطع وتوحيد عملية الصرف والحفاظ على استقلالية عملهم ووقف التدخلات، كما تم التوافق على تعاون الجميع لمنع أي قفزات جنونية للدولار.

ودعا ميقاتي نواب الحاكم إلى التعاون لأن "المركب سيغرق بالجميع"، وهذا ما لن يسمح به رغم خطورة الأوضاع ودقة الملفات وتراكمها.

ماذا يحدث في سوق الدولار في لبنان؟

ووفقا لتقارير لبنانية فإن بعض الصرافين في السوق الموازية للدولار طلبوا اليومين الماضيين كمية هائلة من الليرة اللبنانية لتخزينها والاحتفاظ بها في الوقت الحالي، ما أدى إلى انخفاض الدولار في السوق الموازية.

وأشارت مصادر في السوق الموازية إلى أنَّ هذا الطلب على الليرة متزايد من مختلف تجار الدولار الذين أبلغوا العاملين معهم بضرورة الحفاظ على معلومة تكشف سر تراجع الدولار".

وأوضحت المصادر أنَّ التوجه الحالي لدى مختلف الصرافين يرتبط بأمر أساسي وهو تقنين حجم شرائهم للدولار خلال الأسبوع الحالي، مع وضع “كوتا” جديدة للشراء.

وأضافت: “هناك” صرافون سيلتزمون بشراء 3000 دولار كحد أقصى. في حين أنّ صرافين آخرين قرروا تخفيض تلك الكوتا بحسب معروض الليرة لديهم”.

سعر الدولار على منصة صيرفة

وتراجع إجمالي التعاملات بالدولار على منصة صيرفة بشكل كبير إلى 65 مليون دولار بسعر 85.500 ليرة للدولار الواحد وفقا لآخر بيانات رسمية صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

أسباب تراجع دولارات صيرفة

ووفقا للبيانات فإن إجمالى الدولارات التي يبيعها المصرف المركزي تراجع بشكل كبير، وتوقع مصدر مصرفي أن يستمر مصرف لبنان في توقف ضخ الدولار، الفترة المقبلة وتراجع التعاملات الإجمالية على المنصة.

ووفقا لتقارير لبنانية فإن تراجع المبالغ الدولارية المباعة من مصرف لبنان المركزي جاء نتيجة تراجع إقبال المواطنين على التقدّم بطلبات صيرفة إلى المصارف، خوفاً من تأخر عمليات التحويل من مصرف لبنان، أو ربما توقف عمليات التحويل وبيع الدولارات كلّياً، تماشياً مع تلويح نواب حاكم مصرف لبنان بتعليق العمل بمنصة صيرفة كلّياً.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

وتراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم إلى 89 ألف ليرة للشراء و89.500 ألف ليرة للبيع مقابل 91.800 ألف ليرة للشراء و 92.200 ألف ليرة للبيع أمس.

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.