تستحوذ أسعار الذهب في العراق على اهتمام شريحة كبيرة وواسعة من الناس وخاصة من فئات التجار والمقلبين على الزواج، الذين يهتمون بأسعارها بشكل كبير ويبحثون عنها باستمرار.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على راحة متابعينا الكرام لذلك نقدم لكم كافة التحديثات المتعلقة بأسعار الذهب في العراق، فهي من الموضوعات الهامة وتلاقي بحثاً كبيراً عبر محركات البحث العالمية، ولهذا أعددنا لكم هذا المقال عن أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين 31 يوليو 2023.

أسعار الذهب في العراق اليوم الإثنين

سعر الذهب عيار 24 نحو 82.450 ألف دينار عراقي.

سعر الذهب عيار 22 نحو 75.580 ألف دينار عراقي.

سعر الذهب عيار 21 نحو 72.146 ألف دينار عراقي.

سعر عيار الذهب 18 نحو 61.839 ألف دينار عراقي.

سعر عيار الذهب 14 نحو 48.096 ألف دينار عراقي.

سعر كيلو الذهب حوالي 82.450 مليون دينار عراقي.

سعر الجنيه الذهب نحو 577.166 ألف دينار عراقي.