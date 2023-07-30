أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 31 يوليو 2023 انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر، بنحو 40 جنيها في الغرام خلال تعاملات الاثنين مع سيطرة التذبذب على أسعار المعدن النفيس خلال الأسبوع الماضي في الأسواق المصرية، حيث تتباين أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من منطقة إلى أخرى وحسب نوع الذهب ونوع القطعة الذهبية.

أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 31 يوليو

وفيما يتعلق بسعر الذهب بالمصنعية في مصر يضاف إلى السعر المعلن ما بين 70 إلى 130 جنيهات حسب نوع القطعة الذهبية.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 2446 جنيها للبيع و2457 جنيها للشراء مقابل 2451 جنيها للبيع و2463 جنيها للشراء أمس، وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1834 جنيها للبيع و1843جنيها للشراء مقابل نحو 1839جنيها للبيع و1847جنيها للشراء أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17,200 جنيها للشراء و17,120 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2140 جنيها للبيع و2150 جنيها للشراء مقابل نحو 2145 جنيها للبيع و2155 جنيها للشراء أمس.

أسعار الذهب عالميا

سيطر التذبذب في نطاقات ضيقة على أسعار الذهب بالسوق المصري خلال الأسبوع الماضي وذلك على الرغم من التحركات الكبيرة في أسعار الذهب العالمي، ويرجع هذا إلى استقرار عدد من العوامل في السوق المحلية أجبرت السعر على التحركات العرضية وعدم التأثر بسعر الأونصة العالمية، وفق جولد بيليون.

وأشار تقرير جولد بيليون إلى أن تداولات الذهب انحصرت بين المستويين 2150 – 2175 جنيه للغرام صعوداً وهبوطاً خلال هذا الأسبوع، على الرغم من التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق العالمية.

أهم العوامل التي دفعت سعر الذهب المحلي إلى التحركات العرضية هي غياب السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق، إلى جانب تراجع الطلب الموسمي على الذهب في هذا الوقت من العام.

أيضاً تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية واستقرار سعر الصرف ساهم في هدوء التداولات بشكل كبير، وذلك مع غياب مخاوف من نقص المعروض من الذهب في الأسواق بعد أن ساهمت مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية في زيادة المعروض وحدوث توازن بين العرض والطلب بشكل مناسب.

على الرغم من هذا الاستقرار في تحركات الذهب ولكن يبقى هناك ترقب كبير في تحركات السوق المحلية، خاصة بعد التحركات المصرفية الأسبوع الماضي، والتي من شأنها أن تحدث تغير في أوضاع السوق مع الوقت.