سعر الذهب اليوم في الأردن الاثنين 31 يوليو 2023- سعر الذهب عيار 18

استقرت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات الاثنين 31/7/2023، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لأسواق المعدن الأصفر عالميا، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 44.69 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

سعر الذهب اليوم في الأردن

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 33.52 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 26.07 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 39.11 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1.390 ألف دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 44.692 ألف دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 312.85 دينار أردني.

أسعار الذهب العالمي

شهدت أسعار الذهب العالمية أسبوعا مليئا بالأحداث والبيانات الهامة التي تؤثر على الذهب خلال الفترة القادمة، لكن كان التذبذب هو المسيطر على حركة الذهب هذا الأسبوع ليظل مستقبل المعدن النفيس رهن البيانات الاقتصادية المستقبلية.

أغلق الذهب الفوري تداولات الأسبوع المنتهي على انخفاض طفيف بنسبة 0.1% بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1982 دولارا للأونصة والأدنى عند 1942 دولارا للأونصة ليستطيع أن ينهي تداولاته فوق المستوى 1950 دولارا للأونصة عند 1959 دولارا، وفق التقرير الفني لغولد بيليون.

وأثرت العديد من الأحداث على تحركات الذهب خلال الأسبوع المنتهي وقد تحرك المعدن النفيس تجاوباً مع كل حدث لتكون النهاية هي عدم اتخاذ اتجاه واضح في النهاية.

وقام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليوافق توقعات الأسواق وتصل الفائدة إلى أعلى مستوياتها عند 5.25% - 5.50%، ليشهد الاجتماع حيادية بنسبة كبير من جانب الفيدرالي ورئيسه بالنسبة لمستقبل أسعار الفائدة.

أشار الفيدرالي إلى أن الباب مفتوح إلى أكثر من احتمال وأن القرار سيتم اتخاذه وفقاً للبيانات الاقتصادية التي تصدر قبل كل اجتماع، ولكن الأكيد أن البنك الفيدرالي لن يلجأ إلى خفض الفائدة هذا العام.

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وبالنسبة لاجتماع البنك في شهر سبتمبر/ أيلول القادم فقد أشار رئيس الفيدرالي جيروم بأول إلى أن البنك قد يقوم برفع الفائدة هذا الاجتماع أو تثبيتها على مستوياتها الحالية وأن البيانات الاقتصادية ستكون هي الفيصل في قرار البنك.