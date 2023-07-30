بالصور مبابي يشعل مواقع التواصل بصورة غامضة

فاجأ نجم باريس سان جيرمان الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، عالم كرة القدم بتمديد عقده مع الفريق الباريسي بدل تحقيق حلمه بالانضمام لريال مدريد، حيث يلعب الممثلون المشاركون في مسلسل الميركاتو الصيفي الحالي أوراقهم بحكمة.

وجاء ذلك في ظل الشائعات المتواترة بشأن إبرام هذه الصفقة التي انهارت في آخر لحظة صيف العام 2022.

وقد أشعل المهاجم الفرنسي مبابي مواقع التواصل الاجتماعي، بنشره صورة لثلاث بطاقات من ورق اللعب وجميعها بالرقم 9 ما أثار الجدل حول اقترابه من ريال مدريد.

وكان قد نشر مبابي هذه الصورة بعد ساعات قليلة من خسارة ريال مدريد أمام غريمه برشلونة بثلاثية دون رد في مباراة ودية أقيمت في الولايات المتحدة.

وفتحت تغريدة مبابي الحديث حول اقترابه من ريال مدريد وشغل القميص رقم 9، خلفا لمواطنه كريم بنزيما المنتقل حديثا للاتحاد السعودي.

ويُشار إلى أنه لا يوجد أي لاعب في تشكيلة ريال مدريد الحالية بالرقم 9.



