بالفيديو اندلاع مواجهات في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:49 م
30 يوليو 2023
مواجهات جبل المكبر
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

اندلاع مواجهات في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات