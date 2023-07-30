بالفيديو اندلاع مواجهات في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة

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اندلاع مواجهات في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:49 م
30 يوليو 2023
اندلاع مواجهات في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة
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