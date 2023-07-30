تنسيق الكليات المصرية 2023 علمي وأدبي بالدرجات في جميع المحافظات، يستحوذ مفتاح تنسيق الكليات في الجامعات المصرية على اهتمام الطلاب بشكل كبير جداً، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، لذلك يبحث الكثير من الناس عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تقديم كافة التحديثات التي تتعلق بتنسيق الكليات والجامعات المصرية في هذا الوقت وخاصة مع إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، حيث يقبل الطلاب على التسجيل في الكليات والجامعات المختلفة في العديد من التخصصات المتاحة، وجاءت التنسيقات كما يلي:

تنسيق الكليات في مصر 2023 2024 أدبي

تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 359

تنسيق كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 352

تنسيق كلية ألسن كفر الشيخ 350

تنسيق كلية سياسة واقتصاد السويس 349

تنسيق كلية سياسة واقتصاد بني سويف 344

تنسيق كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341

تنسيق كلية ألسن عين شمس 340

تنسيق كلية إعلام القاهرة 339

تنسيق كلية ألسن الفيوم 339

تنسيق كلية إعلام المنوفية 336

تنسيق كلية ألسن بني سويف 335

تنسيق كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334

تنسيق كلية ألسن المنيا 333

تنسيق كلية ألسن أسوان 333

تنسيق كلية آثار الزقازيق بصان الحجر 332

تنسيق تجارة الزقازيق هو 314.0 درجة.

تنسيق تجارة العريش هو 311.0 درجة.

تنسيق تجارة دمياط هو 308.0 درجة.

تنسيق تجارة قناة السويس بالإسماعيلية هو 303.0 درجة.

تنسيق كلية تجارة طنطا هو 303.0 درجة.

تنسيق تجارة بور سعيد هو 301.0 درجة

تنسيق تجارة بنها هو 299.0 درجة.

تنسيق تجارة القاهرة هو 299.0 درجة.

تنسيق تجارة دمنهور هو 299.0 درجة.

تنسيق تجارة الإسكندرية هو 299.0 درجة.

تنسيق تجارة المنوفية بشبين الكوم هو 297.0 درجة.

تنسيق تجارة وإدارة أعمال حلوان هو 297.0 درجة.

تنسيق تجارة سوهاج هو 297.0 درجة.

تنسيق تجارة جنوب الوادي هو 296.0 درجة.

تنسيق تجارة عين شمس هو 296.0 درجة.

تنسيق تجارة بني سويف هو 295.0 درجة.

تنسيق تجارة انتساب موجه المنصورة هو 295.0 درجة.

تنسيق تجارة السويس هو 294.0 درجة.

تنسيق تجارة أسوان هو 293.0 درجة.

تنسيق تجارة أسيوط هو 293.0 درجة.

تنسيق تجارة مدينة السادات هو 292.0 درجة.

تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية.





توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالدرجات في كافة المحافظات وهي:

تنسيق كلية طب المنصورة: 387 درجة.

تنسيق كلية الطب سوهاج: 386 درجة.

تنسيق كلية هندسة بترول وتعدين: 386 درجة.

تنسيق كلية طب الإسكندرية: 382 درجة.

تنسيق كلية طب طنطا: 383 درجة.

تنسيق كلية طب أسنان المنصورة: 382 درجة.

تنسيق كلية طب الزقازيق: 385 درجة.

تنسيق كلية طب القاهرة: 381 درجة.

تنسيق كلية طب بورسعيد: 381 درجة.

تنسيق كلية طب عين شمس: 380 درجة.

تنسيق كلية طب الفيوم: 377 درجة.

تنسيق كلية طب أسنان الإسكندرية: 376 درجة.

تنسيق كلية طب أسنان المنيا: 375 درجة.

تنسيق كلية طب أسوان: 376 درجة.

تنسيق الكليات المصرية 2023 علمي رياضة 2023 وهي كالتالي:

تنسيق كلية هندسة بترول وتعدين جامعة السويس: 386.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة القاهرة: 366.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة المنصورة: 366.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة الزقازيق: 363.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة دمياط: 362.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 362.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة عين شمس: 361.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة بور سعيد: 359.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة طنطا: 358.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ: 355.0 درجة.

تنسيق كلية هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف: 354.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم: 354.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة دمنهور: 354.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا: 353.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة بنها: 353.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة الإسكندرية: 353.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة السويس: 352.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة حلوان: 352.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية: 350.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة سوهاج: 350.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة الفيوم: 348.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة أسوان: 347.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة بني سويف: 346.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة المنيا: 345.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي: 344.0 درجة.

تنسيق كلية الهندسة جامعة أسيوط: 344.0 درجة.

تنسيق كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان: 343.0 درجة.



