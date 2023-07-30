حزن في السعودية: حريق مميت يحصد 4 أطفال بمنزل

هَزَ حادث مأساوي مدينة العمران بمحافظة الأحساء في المملكة العربية السعودية، بعد مصرع أربعة أطفال، إثر اندلاع النيران في منزلهم خلال غياب والديهم.

ووقع الحادث الأليم في منزل المدرب المعروف علي بن إبراهيم العبيد، الذي يعمل مدربًا لفريق المبارزة في نادي العدالة الوطني.

وكان الأطفال الأربعة، هبة وحسين (بعمر 10 و9 سنوات على التوالي) وليان ورهف (بعمر سنتين وسنة على التوالي)، موجودين داخل المنزل بمفردهم أثناء غياب والديهم.

تماس كهربائي

وفي التفاصيل، تسبب تماس كهربائي في الدور الأول من المنزل في اندلاع الحريق الذي انتقل بسرعة إلى الطابق الثاني حيث يوجد منزل العائلة، وبسبب كثافة الدخان الذي انبعث من الحريق، تعرض الأطفال للاختناق أثناء نومهم.

وعندما علم والد الأطفال بالحادث المأساوي، صرح لوسائل الإعلام قائلاً: "هي إرادة الله في هذا المصاب وليس أمامنا سوى الصبر والاحتساب."

وعبر المجتمع السعودي بأكمله عن حزنه وألمه لفقدان هذه الأرواح البريئة، ووجهوا التعازي والمواساة إلى عائلة الضحايا والمدرب المفجوع.

الاتحاد السعودي للمبارزة يعزي

كما قدم الاتحاد السعودي للمبارزة تعازيه الخالصة للمدرب علي العبيد عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، داعين الله أن يتغمد الأطفال الأربعة بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وعلى الرغم من نقل الأطفال الأربعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، من قبل فرق الدفاع المدني، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل وتم إعلان وفاتهم.

يعكف رجال الأمن حاليًا على التحقيق في الحادث للوقوف على أسباب الحريق وتحديد المسؤوليات.