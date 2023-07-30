أسعار آيفون 15-  مواصفات ومميزات آيفون 15 الجديدiPhone 15

أسعار آيفون 15- مواصفات ومميزات آيفون الجديد- كشف تقرير جديد خاص بـ مجموعة باركليز المالية حول الزيادات المنتظرة لهواتف آيفون، عن توقع ارتفاع أسعار هواتف آيفون 15 مقارنة بأسعار هواتف أيفون 14، فيما يسأل كثيرون عن مواصفات ايفون 15 برو max الجديد – سعر جهاز آيفون iPhone 15، يحرص فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر أسعار آيفون 15- مواصفات ومميزات آيفون الجديد .

ارتفاع أسعار هواتف آيفون 15

وقال السيد تيم لونج وهو واحد من محللي مجموعة باركليز بان الزيادة ستتراوح ما بين 100 إلى 200 دولار أمريكي على الهواتف الذكية.

وكشف التقرير بإن الزيادة لن تشمل الإصدارات الأساسية من آيفون 15 أو 15 بلس، حيث من المفترض أن تبقى أسعارها كما هي.

وبحسب التقرير الأخير فمن المفترض أن يصل سعر هاتف أيفون الأساسي إلى 800 دولار أمريكي، بينما يصل سعر اصدار بلس إلى 900 دولار أمريكي.

أما إصدار برو سيصل سعره إلى 1100 دولار أمريكي، في حين من المفرر ان يبدأ سعر إصدار “برو ماكس” من 1200 أو 1300 دولار أمريكي.

والجدير بالذكر أن هواتف أيفون 14 برو تباع بزيادة تصل إلى 300 يوريو عن سعرها في الولايات المتجدة، اما آيفون 14 برو ماكس بزيادة تصل إلى يورو.

يٌشار إلى ان سوق الهواتف الذكية يشهد تراجعًا ملحوظًا عالميًا، وتخطط شركة آبل ل، زيادة العائدات من هواتف أيفون لتعويض الخسائر.

وتعمل شركات الهواتف المختلفة على تعويض تراجع المبيعات بعدة طرق من خلال العمل على اصدارات راقية وتمتلك ميزات جديدة، وهواتف قابلة للطي، حيث تلقى هذه الهواتف شعبية أكبر بين المستهلكين.

مواصفات ايفون 15 برو max الجديد – سعر جهاز آيفون iPhone 15 ، وعمل فريق فلسطين اليوم على نشر هذه السطور التي تؤخذكم بصورة كاملة على إجابات هذه التساؤلات حول هذا الجهاز الجديد الذي بدأت معظم وسائل الاعلام العربية والأجنبية تتحدث عنه كما هو الحال مع موقعنا ، كما وارفقنا لكم مقطع فيديو يوضح فيه بالشرح عنه .

ونشير لكم إلى أن البحث عن مواصفات ايفون 15 برو max الجديد – سعر جهاز آيفون iPhone 15 لم يتوقف لحظة ما عن الموضوع بل بات متصدرًا على التريند كما أن شركة آبل الامريكية تستعد لطرحه حيث بدأ العد التنازلي في ذلك وكل ما عليكم الان هو الاستمرار في القراءة .

موعد نزول ايفون 15 برو max

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى انه من المرجح أن يتم الإعلان عن نزول هاتف ايفون 15 برو في سبتمبر 2023 أي في الإعلان السنوي لمؤتمر ابل والذي يذاع ببث مباشر عبر صفحاتها الرقمية لا سيما على اليوتيوب وفيما يلي سعر ايفون 15 .

سعر هاتف ايفون 15 iPhone 15 Pro Max

وفي هذه السطور سوف تتعرفون على سعر هاتف سعر هاتف iPhone 15 Pro Max وهي أسعار ليست رسمية انما تقريبة وينتظر الإعلان عن السعر الأصلي ف ي المؤتمر المرتقب وفيما يلي الأسعار .