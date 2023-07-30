40 قتيلاً في تفجير انتحاري في باكستان

قُتل 40 شخصا على الأقل، وجُرح العشرات، اليوم الأحد 30-72023، في تفجير انتحاري خلال تجمع سياسي لحزب إسلامي "متطرف" بشمال غرب باكستان، بحسب مسؤوليين محليين.

ووفقاً لمصادر باكستانية: "ففقد استهدف التفجير حزب جمعية علماء الإسلام، أحد الشركاء في الائتلاف الحكومي، ويتزعمه رجل دين نافذ".

وكان أكثر من 400 من أعضاء وأنصار الحزب، يتجمعون تحت خيمة عند وقوع الهجوم في بلدة خار، القريبة من الحدود مع أفغانستان.

وقال أحد أنصار الحزب، وقد أُصيب بكسر في ذراعه بسبب الانفجار: "كنا ننتظر وصول القيادة المركزية حين دوى صوت مفاجىء وقوي".

وأضاف: "وجدت نفسي ممددا قرب شخص فقد أطرافه".

ومن جانبه، قال وزير الصحة في ولاية خيبر، بختونخوا رياض أنور: "يمكنني أن أؤكد أن في المستشفى 39 جثة، إضافة إلى 123 جريحا، من بينهم 17 حالتهم خطيرة".

وأضاف أنور: "كان هجوما انتحاريا، حيث فجر المهاجم نفسه على مسافة قريبة من المنصة".

وبدوره، أكد حاكم الولاية حاجي غلام عدد القتلى.

كما أظهرت مشاهد من مكان التفجير، جثثا ممدة في أنحاء موقع الانفجار، فيما كان متطوعون يساعدون على نقل المصابين المضرجين بالدماء إلى سيارات إسعاف.

جدير ذكره أنه من المتوقع أن يتم حل الجمعية الوطنية في باكستان في غضون الأسابيع القادمة، قبيل انتخابات مرتقبة في تشرين الأول/ أكتوبر أو تشرين الثاني/ نوفمبر، بينما تستعد الأحزاب السياسية للقيام بحملاتها الانتخابية.