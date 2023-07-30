الأهلي السعودي يبرم صفقة كبيرة مع نيوكاسل الإنجليزي

انتقل جناح نيوكاسل الإنجليزي، الفرنسي ألان سان ماكسيمان، اليوم الأحد، إلى أهلي جدة السعودي.

وقال نادي نيوكاسل في بيان رسمي: "أتم ألان سان ماكسيمان انتقاله إلى النادي الأهلي، مضيفاً: "شكرا لك على كل شيء وأفضل التمنيات للمستقبل".

وبدوره، أعلن النادي الأهلي السعودي التعاقد مع ماكسيمان لمدة ثلاث سنوات تنتهي في صيف 2026.

وكان اللاعب صاحب الـ26 عاما قد انضم لنادي نيوكاسل في موسم 2019/2020 قادما من نيس الفرنسي.

جدير ذكره أنه سبق لأهلي جدة أن ضم خلال الانتقالات الصيفية الجارية لاعبين عالميين أمثال الجزائري الدولي رياض محرز، البرازيلي فيرمينو والحارس السنغالي إدوار مندي.