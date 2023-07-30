تفاصيل طقس فلسطين حتى نهاية الأسبوع: هل نستعد لموجة حر..؟

يشهد طقس فلسطين اليوم الأحد 30/7/2023، انخفاضاً طفيفاً على درجات الحرارة، ليصبح الطقس صيفياً عادياً على خلال الأيام السابقة التي شهدت موجة حر عالية.

ووفقاً لموقع طقس فلسطين، فيصبح الطقس صيفياً عادياً ( حاراً نسبياً الى حار ) خلال ساعات النهار، ولطيفاً خلال ساعات المساء، ويميل قليلاً للبرودة فوق أعالي الجبال ليلاً، وتنشط الرياح على فترات وتظهر كميات من السحب المنخفضة.

الاثنين 31/07/2023: يكون الطقس حاراً خلال ساعات النهار ولطيفاً خلال ساعات المساء والليل، ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها العامة بحدود درجتين مئويتين.

الثلاثاء 01/08/2023: يستمر الطقس حاراً خلال ساعات النهار ودافئاً خلال ساعات المساء والليل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 2-3 درجات مئوية.

الأربعاء 02/08/2023: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة، ويكون الطقس حاراً خلال ساعات النهار ودافئاً خلال ساعات المساء والليل.

الخميس 03/08/2023: يكون الطقس صيفياً عادياً خلال ساعات النهار ( حاراً نسبياً الى حار)، ودافئاً خلال ساعات المساء والليل، ولطيفاً في الجبال، وتبقى الحرارة فوق معدلاتها العامة بقليل.